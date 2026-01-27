Spaccio e furti Un arresto e sei denunce il bilancio della Polizia aretina

La Polizia di Stato di Arezzo ha portato avanti controlli di routine, arrestando un uomo per spaccio e denunciando altre due persone per reati correlati. Questi interventi rientrano in un'attività costante di vigilanza sul territorio, volta a garantire la sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità. La collaborazione tra forze dell’ordine contribuisce a mantenere un ambiente più sicuro per la comunità locale.

Continuano i servizi di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato.Nelle ultime 48 ore la squadra volante della questura di Arezzo ha arrestato un uomo resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato due persone per reati contro.

La Polizia di Stato di Arezzo ha condotto controlli nelle ultime 48 ore, con un arresto e due denunce per reati vari.

