L’emorragia dei medici di base In regione ne mancano duecento | Per recuperare serviranno anni

In Italia, nelle regioni c’è una grande carenza di medici di famiglia. Sono circa 200 quelli mancanti, e per colmare il vuoto serviranno anni. La causa principale è che molti medici della generazione 1950-1960 sono andati in pensione negli ultimi anni, senza essere sostituiti da giovani professionisti. La situazione rischia di peggiorare, lasciando molte persone senza un punto di riferimento sanitario vicino casa.

Mancano i medici di famiglia: il vuoto lasciato dalla generazione 1950-1960, andata in pensione negli ultimi anni, non è stato compensato dall’ingresso dei giovani. "Per un’inversione di tendenza ci vorranno ancora cinque o sei anni – spiega Paolo Misericordia, segretario regionale della Fimmg Marche (Federazione italiana dei medici di medicina generale) –. In tutta la regione mancano all’appello circa duecento medici di medicina generale. Se nel periodo antecedente al Covid eravamo circa 1.250, dopo i pensionamenti siamo diventati 942: 222 in provincia di Pesaro e Urbino (dove mancano 50 medici), 304 ad Ancona (meno 65), 171 a Macerata (meno 35), 105 a Fermo (meno 20) e 140 ad Ascoli (meno 30)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

