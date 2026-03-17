In Italia mancano circa 5700 medici di base, con la Lombardia tra le regioni più colpite. Molti cittadini trovano difficile avere un medico di riferimento e, quando riescono a trovarne uno, spesso devono spostarsi lontano da casa. La carenza di professionisti si traduce in un carico di lavoro troppo elevato per i medici disponibili, rendendo difficile l’assistenza sanitaria di prossimità.

Sempre più persone non hanno un medico di base a cui rivolgersi. E anche quando lo trovano – spesso lontano da casa – è già sottoposto a un carico di lavoro insopportabile. In tutto il Paese, mancano 5700 medici di famiglia, con significative differenze regionali. La situazione più critica è quella della Lombardia, dove ne mancano oltre 1500 e dove quelli che lavorano assistono in media almeno 300 pazienti in più rispetto al limite consigliato, con disagi crescenti e potenziali rischi per la salute. La Lombardia è seguita poi, a distanza, da Veneto (dove la carenza è di 747 medici) e Campania (643). Il quadro è peggiorato rapidamente negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Medici di base, ne mancano 5700 in tutta Italia. La situazione peggiore in Lombardia

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