Il lungomare di Bellaria Igea Marina sarà riaperto durante le festività pasquali dopo aver subito dei lavori di ristrutturazione. La ripresa delle attività permette alla città di tornare ad accogliere residenti e visitatori lungo la passeggiata sul mare. La riapertura si svolgerà in prossimità delle celebrazioni pasquali, segnando un ritorno alla normalità per questa area della località.

Il lungomare di Bellaria Igea Marina si prepara a cambiare volto e ad aprirsi alla città. I lavori di riqualificazione procedono "in maniera precisa e puntuale", come sottolinea il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Francesco Grassi e l’obiettivo è confermato: la riapertura completa entro Pasqua. Un intervento atteso che punta non solo a rinnovare uno degli spazi più rappresentativi della città, ma anche a modificare in profondità le abitudini di residenti e turisti. "La cosa principale – spiega Grassi – è che cambia totalmente le abitudini del turista e del residente". L’idea alla base del progetto è quella di creare uno spazio capace di restituire vitalità anche alla parte residenziale della città, offrendo un’area in cui cittadini e visitatori possano incontrarsi e trascorrere il tempo libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungomare, confermata la riapertura per Pasqua

Leggi anche: I cantieri sul lungomare: "Varchi pronti a Pasqua"

Lungomare tra Pinarella e Tagliata. Nuovo look pronto per PasquaI lavori di restyling del lungomare tra Pinarella e Tagliata sono quasi terminati e viale Italia è pronto per la riapertura in vista delle vacanze...