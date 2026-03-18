Sorprende i ladri in casa e prova a fermarli loro lo aggrediscono con lo spray urticante

Un uomo di 53 anni ha ricevuto una notifica dal sistema di allarme di casa e, tornando a casa, ha sorpreso i ladri all’interno. Nel tentativo di bloccarli, è stato aggredito con uno spray urticante dai malviventi. La scena si è svolta in una zona residenziale, con l’uomo che ha cercato di difendersi dall’aggressione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti.

L'uomo, un 53enne, ha ricevuto una notifica dal sistema di allarme che aveva messo in casa: tornato nell'abitazione, ha sorpreso i ladri, provando a fermarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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