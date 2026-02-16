Carnevale tra giochi e maschere | appuntamento alla parrocchia San Demetrio Martire

Festa di Carnevale in maschera domani, 17 febbraio, dalle 17 alle 20, presso la parrocchia San Demetrio Martire di Salerno. Giochi, laboratori, musica e buffet condiviso, dunque, ad ingresso gratuito in occasione dell'iniziativa voluta dal parroco Don Rosario Petrone. Ed ha riscosso notevole successo, ieri, intanto, anche la festa della parrocchia Santa Maria Ad Martyres di Torrione, all'insegna del sano divertimento per le famiglie, come auspicato dal parroco Padre Giorgio Terrasi. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it

Genova Pra’ si anima con il ritorno del Carnevale dei Puffi, una festa che invita i bambini a vestirsi con maschere colorate e a partecipare a giochi tradizionali, in un pomeriggio di allegria organizzato dalle Piscine di Pra’ e dal Gruppo Sportivo Aragno.

A Chieri si prepara una giornata diversa dal solito per San Valentino.

Marsala: il Carnevale alla Sturzo è un viaggio intorno al mondo tra culture e creativitàUna mattinata diversa dal solito alla Scuola secondaria di primo grado Luigi Sturzo di Marsala. Tra giochi, costumi e coreografie, l’istituto diretto dalla dirigente Anna Maria Alagna ha celebrato ... tp24.it

Weekend tra coriandoli e maschere, il Carnevale a Vanzaghello non finisce quiIl Carnevale 2026 ha letteralmente invaso Vanzaghello nel fine settimana appena trascorso. Tra sabato 14 e domenica 15 febbraio i cittadini hanno festeggiato tra maschere, carri e spettacoli. Dopo il ... legnanonews.com

