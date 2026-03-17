Il giro in bici il semaforo rosso il camion | Firenze piange Alfredo Ceccarelli morto sul viale Gramsci

A Firenze, sulla strada di viale Gramsci, un ciclista è stato investito da un camion mentre attraversava un semaforo rosso. L’uomo, che stava percorrendo in bicicletta, è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Firenze, 17 marzo 2026 – Un giorno come un altro, in sella alla sua amata bici, finito nel più tragico dei modi. Alfredo Ceccarelli è morto sul viale Gramsci all’incrocio con via Leopardi. Nell’incidente avvenuto in mattinata, oltre alla bicicletta del commercialista 78enne è rimasto coinvolto un camion. La dinamica dell’incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale. In base alle prime ricostruzioni, sembra che sia il ciclista – uscito stamani per un giro in bicicletta – che il mezzo pesante fossero fermi al semaforo rosso del viale Gramsci in direzione piazza Beccaria. Al momento del verde, il ciclista sarebbe caduto a terra e il camion lo ha travolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giro in bici, il semaforo rosso, il camion: Firenze piange Alfredo Ceccarelli, morto sul viale Gramsci Articoli correlati Leggi anche: Firenze: muore ciclista nello scontro con un camion sul viale Gramsci. Traffico nel caos Tramvia Firenze: modifiche ai cantieri sul viale Gramsci. Cambia la viabilità da lunedì 12FIRENZE – La prossima settimana, informa Palazzo Vecchio, sono in programma “importanti avanzamenti della cantierizzazione” per la Tramvia.