Sono iscritto in GPS posso presentare domanda per le GAE? Si può essere in GaE in una provincia e GPS in un’altra? RISPOSTE AI QUESITI
Se sei iscritto nelle GPS, puoi comunque presentare domanda per le GAE, purché tu soddisfi i requisiti richiesti. È possibile essere inseriti nelle GaE in una provincia e nelle GPS in un’altra, ma occorre verificare le eventuali restrizioni specifiche. Attualmente, è aperta la fase di aggiornamento delle GaE per il biennio 2026/27 e 2027/28, con scadenza il 22 gennaio alle ore 23.
Graduatorie ad esaurimento GaE: partita la fase di aggiornamento per il biennio 202627 e 202728. Domanda da presentare entro il 22 gennaio ore 23.59. Chi può presentare domanda, perché è importante non dimenticare l'adempimento. Tutte le risposte ai quesiti da parte di Roberta Vannini UIL Scuola RUA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
