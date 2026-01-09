Sono iscritto in GPS posso presentare domanda per le GAE? Si può essere in GaE in una provincia e GPS in un’altra? RISPOSTE AI QUESITI

Se sei iscritto nelle GPS, puoi comunque presentare domanda per le GAE, purché tu soddisfi i requisiti richiesti. È possibile essere inseriti nelle GaE in una provincia e nelle GPS in un’altra, ma occorre verificare le eventuali restrizioni specifiche. Attualmente, è aperta la fase di aggiornamento delle GaE per il biennio 2026/27 e 2027/28, con scadenza il 22 gennaio alle ore 23.

