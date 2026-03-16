Docente in anno di prova non può presentare domanda di mobilità se l’unica deroga su cui puntava era genitore ultra 65enne

Durante il question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è parlato della mobilità del personale scolastico. È stato precisato che un docente in anno di prova non può fare domanda di trasferimento se l’unica deroga che intende utilizzare riguarda la presenza di un genitore ultra 65enne.

Nel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è discusso della mobilità del personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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