Antonio Maria Segatori, 55 anni, ha dichiarato di essere il figlio segreto di Adriano Celentano durante un’intervista al settimanale Oggi. La sua affermazione ha suscitato immediatamente attenzione e reazioni nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo, il cantante ha rilasciato una replica ufficiale alla notizia, senza ulteriori dettagli. La vicenda è ora al centro di discussioni pubbliche e media.

«Sono il figlio segreto di Adriano Celentano ». È la dichiarazione destinata a far discutere, rilasciata da Antonio Maria Segatori, 55 anni, in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. L’uomo, romano, racconta di aver vissuto con due cognomi, Biscardi e Segatori, ma di sentirsi pronto oggi a un terzo: quello del presunto padre. «Voglio essere riconosciuto e chiamarmi finalmente Celentano», afferma. Secondo la ricostruzione, la madre Maria Luigia Biscardi entrò nel Clan Celentano nel 1967, ancora minorenne, dopo essersi presentata al Cantagiro con il nome d’arte Brenda Bis. La donna sostiene di aver avuto una relazione con Celentano alla fine degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono il figlio segreto di Adriano Celentano”: rivelazione shock. Arriva la replica del cantante

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