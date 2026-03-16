Raffaella Carrà ha un figlio segreto | la rivelazione shock

Raffaella Carrà aveva un figlio segreto, secondo quanto riporta Il Difforme. La persona riconosciuta come suo erede è Gian Luca Pelloni Bulzoni, che era anche il suo storico segretario. La notizia è stata diffusa recentemente e ha suscitato molta attenzione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla relazione tra Carrà e Pelloni Bulzoni o altre circostanze legate alla scoperta.

Raffaella Carrà ha un figlio segreto: è il suo storico segretario, Gian Luca Pelloni Bulzoni, spunta quindi l'unico erede Raffella Carràha un figlio adottivo segreto ed è il suo segretario:Gian Luca Pelloni Bulzoni. La notizia, lanciata in esclusiva dalCorriere della Seralascia sgomenti ed apre un capitolo importante per quanto riguarda sia la vita privata dell’artista, sia per tutto ciò che rivela il futuro del suo testamento. Finora si parlava solo di due eredi, i suoi nipoti,Matteo e Federica Pelloni, il cui papà, fratello di Raffella era morto. Ma adesso questo figlio adottivo cambierà tutte le carte in regole. La situazione è emersa a seguito di una richiesta fatta daBulzoniin occasione del musicalBallo Balloesportato all’estero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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