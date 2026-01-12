IL VIDEO | Autoriciclaggio | sequestri nel concessionario di auto di lusso Vip Motors
Nella mattinata di oggi, nel cuore della città, sono stati effettuati sequestri presso il concessionario di auto di lusso Vip Motors. Le vetrine del negozio mostrano un cartello che segnala l’adozione di un provvedimento preventivo. Questo intervento si inserisce in un’indagine di autoriciclaggio, evidenziando come le autorità abbiano preso provvedimenti per approfondire le attività di questo esercizio commerciale.
Da questa mattina sulle vetrine di Vip Motors, in pieno centro cittadino, campeggia il cartello: “Immobile sottoposto a sequestro preventivo”. Un provvedimento a cui hanno dato esecuzione i carabinieri del Nucleo investigativo di Latina, che hanno indagato sulle ipotesi di reato di trasferimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Da questa mattina sulle vetrine di Vip Motors, in pieno centro cittadino, campeggia il cartello: "Immobile sottoposto a sequestro preventivo".
