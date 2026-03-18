Il professore Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, ha pubblicato un post in cui scrive: “Sogno una rissa con La Russa” e accompagna il commento con una foto che fa riferimento al Presidente del Senato Ignazio La Russa. Il messaggio ha suscitato reazioni e polemiche sui social.

“Sogno una rissa con La Russa”: a postare questa foto con un chiaro e violento riferimento al Presidente del Senato Ignazio La Russa è il paladino della democrazia Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena. Una persona che quotidianamente ha a che fare con studenti e insegnati si può mai esprimere in questo modo? Ma era lui o un suo alias che, a Piazza Pulita, diceva che “l’unica violenza che vedo una violenza di destra ed è una violenza alimentata dalle parole d’odio di queste forze politiche. Sono tutti lì arrivati al potere seminando odio e paura, istigando all’odio etnico”? O forse Montanari, folgorato sulla via di Damasco, è diventato di destra? Non bisogna certo spiegare a un professore del suo calibro che la violenza si esprime in diverse forme, una su tutte quella verbale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sogno una rissa con La Russa": il post choc del prof Montanari

Articoli correlati

Offese choc, Montanari non si scusa e La Russa lo querelaNon è passata in cavalleria la bufera sollevata dal rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, che durante un evento a Firenze...

“Per noi lei sarà sempre la prof più veloce del mondo”: la sorpresa degli studenti alla prof Favaretto dopo il sogno olimpico sfumatoMartina Favaretto, docente e bobbista, manca le Olimpiadi per due centesimi ma trova conforto a scuola.

Una selezione di notizie su Sogno una rissa con La Russa il post...

Discussioni sull' argomento Note della patch 35.0; Rissa in campo durante il derby: 23 espulsi in Cruzeiro-Atletico Mineiro; Clamoroso in Scozia: Rangers-Celtic finisce con una rissa tra tifosi in campo; Maxi-rissa durante Cruzeiro e Atletico Mineiro, 23 cartellini rossi: record storico in Brasile.

Napoli, suggestioni da sogno: Calafiori e Tonali nel mirino Il mercato estivo comincia a prendere forma e in casa Napoli spuntano due nomi che fanno sognare: Riccardo Calafiori e Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la situazione del difens - facebook.com facebook

Lautaro Martinez: "Sogno di fare almeno un anno al Racing. Ho tre anni all' #Inter e vorrei..." x.com