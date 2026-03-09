Durante un evento a Firenze dedicato al Referendum, Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, ha chiamato i vertici di Governo “banditi” in risposta a commenti precedenti. La dichiarazione ha scatenato una reazione immediata, con La Russa che ha annunciato una querela contro Montanari. La polemica riguarda le parole usate dal rettore, senza che siano state fatte scuse ufficiali.

Non è passata in cavalleria la bufera sollevata dal rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, che durante un evento a Firenze incentrato sul Referendum aveva definito i vertici di Governo dei "banditi". Per esteso aveva detto: "Volete avere ancora come padri e madri costituenti Teresa Mattei, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Terracini, Nilde Ioddi, o preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida? Comprereste una costituzione usata e manomessa da questi banditi" Il presidente del Senato Ignazio La Russa, che aveva promesso di procedere legalmente in caso di mancato dietrofront del professore, è stato di parola e "ha dato mandato" ai suoi avvocati "di adire le vie legali in sede civile" nei confronti di Montanari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Offese choc, Montanari non si scusa e La Russa lo querela

