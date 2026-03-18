sognando rosso tra memoria e celebrazione di montezemolo

Un nuovo documentario in onda su Sky Documentaries racconta la vita di Luca Cordero di Montezemolo attraverso materiali inediti e un racconto personale. Il film, intitolato «Sognando Rosso», si concentra sui momenti salienti della carriera di Montezemolo e sui successi della Ferrari durante il suo mandato. La produzione è diretta da Chris Harris e si propone di ripercorrere i traguardi raggiunti dal manager.

Il documentario di Chris Harris su Luca Cordero di Montezemolo, in onda su Sky Documentaries, ripercorre i fasti Ferrari tra materiali inediti e racconto personale. Non è un prodotto inedito, ma un film che, lo scorso anno, non ha mancato di suscitare qualche polemica. Chris Harris, giornalista britannico noto, soprattutto, per essere diventato volto di Top Gear, avrebbe fallito nella ricerca di un contraddittorio, forse sopraffatto da un'incontenibile ammirazione. Sognando Rosso, che Sky Documentaries ha deciso di proporre in prima serata venerdì 20 marzo, si sarebbe trasformato così in una fanatica celebrazione di Luca Cordero di Montezemolo, dei suoi anni d'oro, di racconti e ricordi cui nessuno, meno che mai Harris, avrebbe osato contrapporre una versione alternativa. 🔗 Leggi su Laverita.info

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