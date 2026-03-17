Mentre Antonelli e la rivoluzione tecnica riavvicinano i giovani alla Formula 1, su Sky arriva Sognando rosso, la storia inedita di Luca Cordero di Montezemolo, in prima visione Venerdì 20 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries, in streaming su Now e on demand e su Sky Sport Arena venerdì 27 marzo alle 22.45. Il documentario è stato diretto, prodotto e scritto dallo sceneggiatore di Senna, Manish Pandey, e co-diretto da Christopher M. Armstrong, prodotto da Jiva Maya e Religion of Sports e con la distribuzione internazionale di Fremantle. Racconta l’incontro tra Chris Harris, celebre volto di Top Gear, e Luca Cordero di Montezemolo. L’ex... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - DA VENERDì SU SKY. ’Sognando Rosso’, l’avventura di Montezemolo a Maranello

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Una selezione di notizie su Sognando Rosso

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