Slovenia spie israeliane nel cuore della campagna elettorale | scandalo a pochi giorni dal voto

In Slovenia è scoppiato uno scandalo legato a presunte spie israeliane che avrebbero operato nel corso della campagna elettorale. Le autorità hanno confermato le attività sospette di individui che si sarebbero infiltrati nel contesto politico del paese. La notizia è diventata di dominio pubblico a pochi giorni dal voto del 22 marzo, generando discussioni tra i partiti e i cittadini.

Scandalo spionaggio in Slovenia. A meno di una settimana dalle elezioni parlamentari del 22 marzo, una clamorosa inchiesta della storica rivista Mladina ha scosso il panorama politico del Paese, rivelando un presunto caso di interferenza straniera che coinvolge la controversa agenzia di intelligence privata israeliana Black Cube. Secondo l’inchiesta, la società – nota per i suoi legami con ambienti vicini al governo di Benjamin Netanyahu – avrebbe spiato e registrato segretamente esponenti del governo di centrosinistra e loro alleati, con video compromettenti poi diffusi anonimamente online. La coalizione di centrosinistra guidata dal premier Robert Golob arranca nei sondaggi, tallonata dal centrodestra del leader dell’opposizione Janez Janša. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Slovenia, spie israeliane nel cuore della campagna elettorale: scandalo a pochi giorni dal voto Articoli correlati “Chi vincerebbe oggi”. Referendum, sondaggio clamoroso a pochi giorni dal votoPiovono sondaggi sul referendum giustizia e, a meno di tre settimane dal voto del 21 e 22 marzo, le ultime rilevazioni non sorridono al Comitato del... Leggi anche: Lo scandalo sessuale che incombe sulla campagna elettorale d’Ungheria