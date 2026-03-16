Alisson Santos emozionato | Ho giocato con Kevin De Bruyne

Alisson Santos ha espresso grande emozione dopo la partita contro il Lecce, sottolineando di aver avuto l'opportunità di giocare con Kevin De Bruyne. L'incontro ha rappresentato un momento significativo per il giocatore, che ha commentato con entusiasmo la presenza di De Bruyne sul campo. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra, mentre Santos ha condiviso i propri sentimenti riguardo all’esperienza vissuta.

Per Alisson Santos la partita contro il Lecce non è stata soltanto una vittoria importante per il Napoli, ma anche un momento speciale dal punto di vista personale. L’attaccante azzurro, tra i protagonisti più brillanti della gara, ha condiviso sui social tutta la sua emozione per aver giocato al fianco di Kevin De Bruyne, uno dei campioni più rappresentativi del calcio europeo. Il feeling tra i due in campo è apparso evidente fin dai primi minuti. Tra giocate e movimenti coordinati, la nuova coppia offensiva del Napoli ha mostrato segnali incoraggianti, lasciando intravedere margini di crescita interessanti per il prosieguo della stagione. Al termine della partita, Alisson ha voluto celebrare il momento con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Alisson Santos emozionato: “Ho giocato con Kevin De Bruyne” Articoli correlati Alisson pazzo di De Bruyne: “In futuro potrò dire di aver giocato con lui”Alisson Santos, ieri contro il Lecce, ha probabilmente realizzato uno dei suoi sogni nel cassetto: giocare con Kevin De Bruyne. Leggi anche: De Bruyne ha ritrovato un Napoli molto diverso: coi volti nuovi di Vergara, Alisson Santos e Giovane Una selezione di notizie su Alisson Santos Temi più discussi: Alisson Santos: Gara difficile. Il mio tiro l'ho imparato da bambino. Mia madre è in Brasile; FOTO – Alisson Santos, messaggio da brividi dopo la vittoria col Lecce; Diretta Napoli-Lecce 0-1 (Siebert 3'): avvio choc, salentini subito in vantaggio; Diretta Napoli-Lecce 2-1 (Siebert 3', Højlund 46', Politano 66'): la ribalta il Napoli. Alisson Santos: Gara difficile. Il mio tiro l'ho imparato da bambino. Mia madre è in BrasileVittoria importante da parte del Napoli nella gara contro il Lecce, gli azzurri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato. Alisson Santos, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcu ... msn.com Napoli, Alisson Santos dopo la vittoria col Lecce: Ho sempre lavorato per mirare sul primo paloDopo la vittoria contro il Lecce, ai microfoni di DAZN, Alisson Santos ha commentato il match: Io sono un giocatore a cui piace giocare con gli. tuttomercatoweb.com Continua il tour di ambientamento a Napoli per Alisson Santos, che in queste prime settimane sta visitando più di qualche ristorante partenopeo Il brasiliano è stato al @ristoranterosiello e con lui a pranzo c'era anche Alessandro Buongiorno, con i due che - facebook.com facebook Alisson Santos corona il suo sogno: giocare con Kevin De Bruyne Il suo messaggio sui social mette i brividi: guardate qui #debruyne #alissonsantos x.com