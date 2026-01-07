Calciomercato Napoli sirene arabe per De Bruyne | potrebbe andare via già a gennaio

Il calciomercato del Napoli si concentra sul futuro di Kevin De Bruyne, il centrocampista belga arrivato quest’estate. Nonostante le aspettative, il suo percorso in Italia è stato caratterizzato da diversi infortuni, limitando il suo impatto. Sul fronte delle trattative si fanno strada voci di interessi da parte di club arabi, che potrebbero portarlo a lasciare Napoli già a gennaio. La situazione resta da seguire con attenzione.

Calciomercato Napoli. Il grande colpo dell’estate del Napoli porta il nome di Kevin De Bruyne, ma fin qui l’avventura italiana del fuoriclasse belga è stata segnata più dagli stop che dalle magie in campo. Arrivato con enormi aspettative dopo l’addio al Manchester City, il centrocampista è fermo dal 25 ottobre per una lesione al bicipite femorale rimediata nella sfida contro l’ Inter. Il suo rientro, salvo sorprese, non è previsto prima di marzo. Calciomercato Napoli, in caso di offerte i partenopei valuterebbero. Nel frattempo, però, lo scenario di mercato potrebbe cambiare in modo inatteso. Secondo quanto riportato da Il Mattino, in casa Napoli non sarebbe da escludere una valutazione approfondita sul futuro del belga qualora arrivassero proposte importanti dall’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Mattino - De Bruyne può lasciare il Napoli a gennaio. Sirene arabe e statunitensi, col Mondiale sullo sfondo - Il belga, arrivato la scorsa estate in un trasferimento a parametro zero dopo la fine del contratto con il Manchester C ... msn.com