Nessuno ci riuscirebbe sta facendo qualcosa di incredibile So quello che ha passato | Sinner elogia Federica Brignone

Sinner ha espresso ammirazione per Federica Brignone, sottolineando l’impegno e la percorso della skiarista. Pur riconoscendo le sfide affrontate, ha evidenziato il valore del suo impegno, indipendentemente dai risultati. Le parole riflettono rispetto e stima per l’atleta, sottolineando l’importanza della dedizione e del sacrificio nel raggiungimento degli obiettivi sportivi.

“Quello che ha fatto e che sta facendo, a prescindere dal risultato, è qualcosa di incredibile. Le auguro solo il meglio perché so quello che ha passato, quanto ha speso in palestra”. Talento riconosce talento. Così Jannik Sinner su Federica Brignone nella conferenza stampa post vittoria contro Hugo Gaston al primo turno degli Australian Open. Parole che sembrano quasi premonitrici se pensiamo a quanto fatto poche ore dopo dalla sciatrice, sesta nel gigante di Plan de Corones, nella sua prima gara ufficiale a 292 giorni dal terribile infortunio dello scorso aprile in cui si era rotta il perone, il piatto tibiale e il crociato anteriore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

