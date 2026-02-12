Anticipazioni Amici 25 tre allievi al Serale | i nomi e chi ha dovuto cantare tre volte

Questa sera si sono saputi i nomi dei primi tre allievi ammessi al Serale di Amici 25. Emiliano, Alex e Michele hanno superato le selezioni, ma non senza difficoltà. Per alcuni di loro, è stato un vero percorso a ostacoli: uno di loro ha dovuto cantare tre volte prima di sapere se aveva passato il turno. La tensione era alta, e ora si inizia a capire come cambieranno le dinamiche del talent show, tra nuove sfide vocali e candidati che si sono messi in gioco fino all’ultimo.

Amici 25: Emiliano, Alex e Michele al Serale, un'Odissea Vocale e le Nuove Dinamiche del Talent Show. La venticinquesima edizione di "Amici" di Maria De Filippi ha definito i primi tre concorrenti che accederanno alla fase serale: Emiliano, nella categoria danza, Alex, sempre nel ballo, e Michele nel canto. La registrazione della puntata, avvenuta ieri, ha visto una giuria composta da Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta decretare i primi protagonisti della competizione finale, segnando una tappa cruciale nel percorso di selezione del talent show.

