Sinner sfida la pioggia | Miami Open nel caos il centrale non è ancora pronto

Il torneo Miami Open sta vivendo una giornata complicata a causa delle forti piogge che hanno reso inaccessibile il Campo Centrale dell’Hard Rock Stadium. Le qualificazioni e gli allenamenti sono stati rinviati, mentre il centrale stesso non è ancora pronto per l’uso. La pioggia ha interrotto le sessioni previste, creando disagi e ritardi per organizzatori e giocatori.

A Jannik Sinner non è concesso fermarsi. Il numero due del mondo, reduce dal successo a Indian Wells contro Daniil Medvedev, è già pronto a tornare in campo: la prossima tappa è il Miami Open. L’esordio nel torneo 1000 è previsto per sabato (giorno in cui giocherà la sua parte di tabellone) direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Ignacio Buse e Damir Dzumhur. Sempre che stadio e meteo lo consentano. Il primo problema del torneo riguarda infatti il Campo Centrale, allestito all’interno dell’Hard Rock Stadium. Oggi non è stato possibile utilizzarlo a causa delle forti piogge, che hanno rallentato gli ulteriori preparativi, utili a "garantire condizioni ottimali per lo svolgimento delle partite", come si legge dal comunicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner sfida la pioggia: Miami Open nel caos, il centrale non è ancora pronto Articoli correlati Miami: Alcaraz, Sinner, Djokovic, la sfida per il trono è iniziata.Miami Open: Alcaraz, Sinner e Djokovic per una sfida al vertice del tennis mondiale Il Miami Open, in programma dal 18 al 29 marzo, si prepara a... Dopo Indian Wells, per Sinner c'è subito l'Open di MiamiAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Altri aggiornamenti su Miami Open Temi più discussi: Sinner, debutto comodo a Miami, Alcaraz rischia: il tabellone degli italiani; Waltert s’inchina a Tomljanovic al primo turno di Miami; WTA 1000 Miami e WTA 125 Antalya 3: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione e della Finale. La pioggia rimanda l’intero programma a domani in quel di Miami - LiveTennis.it. Miami Open, il programma di mercoledì 18 marzo: Berrettini e Cocciaretto… pioggia permettendoParte il tabellone principale a Miami subito con una grande incognita, quella legata al maltempo: campo centrale senza match ... ubitennis.com Due settimane di pioggia? Il meteo minaccia il torneo di Miami con previsioni molto incerteLa pioggia mette a rischio il programma del Miami Open: rinvii già registrati e ulteriori perturbazioni previste nei prossimi giorni Il meteo giocherà brutti scherzi questa settimana agli organizzator ... msn.com L’americano continua a fare i conti con la tendinite al ginocchio e valuta una possibile pausa per recuperare completamente. Dopo mesi di alti e bassi fisici e risultati altalenanti, sarà il Miami Open a indirizzare la sua stagione. L’ipotesi è quella di fermarsi - facebook.com facebook L’Hard Rock Stadium di Miami ospita il secondo Masters 1000 della stagione. Jannik Sinner arriva da campione in carica di Indian Wells: si apre la corsa al Sunshine Double. Ecco cosa sapere sul torneo. @CalcioFinanza @MiamiOpen x.com