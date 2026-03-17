Dopo la partecipazione a Indian Wells, il tennista si prepara per l'Open di Miami, una delle tappe più importanti del circuito. La competizione si svolge negli Stati Uniti e vede la presenza di numerosi giocatori di alto livello. L'atleta ha confermato la sua presenza nel torneo, che inizierà a breve. La sua presenza rappresenta un impegno continuo nel circuito internazionale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo Indian Wells, come ogni anno, arriva il Miami Open, l'altro importante appuntamento americano del tennis prima di spostarsi in Europa. E Jannik Sinner quest'anno c'è. Reduce da una super vittoria contro Medvedev, il numero 2 al mondo è pronto a scendere in campo sul cemento dell'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida. Obiettivo: fare punti utili per avvicinarsi al numero 1 Carlos Alcaraz (al momento la distanza è di 2.140 punti), anche perché nel 2024 Sinner non ha partecipato al torneo causa squalifica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dopo Indian Wells, per Sinner c'è subito l'Open di Miami

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