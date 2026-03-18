Sinner sbarca a Miami ma è caos totale per la pioggia | il centrale non è pronto programma a rischio

Il torneo Miami Open 2026 è iniziato con problemi legati al maltempo, che ha causato ritardi e cancellazioni. La pioggia ha impedito di preparare adeguatamente il centrale, mettendo in discussione la programmazione delle partite del primo giorno. La situazione ha generato confusione tra i giocatori e gli organizzatori, con molte partite rinviate o spostate. La pioggia continua a influenzare l’andamento del torneo e la sua organizzazione.

Il Miami Open 2026 parte nel segno dell’incertezza. Il day 1 del tabellone principale del Masters 1000 è stato profondamente condizionato dal maltempo che da giorni insiste sulla Florida e che sta mettendo a dura prova l’organizzazione del torneo. Più che i match in programma, a prendersi la scena è la pioggia, che rischia di compromettere anche lo svolgimento delle prossime giornate. Mentre Jannik Sinner è appena sbarcato in città, il campo centrale nell’ Hard Rock Stadium non è ancora pronto. Se l’acqua dovesse continuare a cadere dal cielo, le date dei match di primo e secondo turno potrebbero slittare di diversi giorni. Al momento, in serata e nella notte italiana dovrebbero giocare Elisabetta Cocciaretto e Matteo Berrettini, mentre l’esordio di Sinner è previsto per sabato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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