Sinner e Alcaraz si sono incontrati a Miami, dove Sinner è arrivato dopo aver vinto a Indian Wells. I due si sono fermati a parlare a bordo campo, scambiandosi qualche parola durante l’incontro. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati, anche perché si tratta di due dei giocatori più seguiti nel circuito. La scena si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicamente resi noti.

Sinner e Alcaraz si ritrovano a Miami! Dopo la vittoria all'Indian Wells, l'altoatesino è volato in Florida, dove ha incontrato Carlos Alcaraz. I due si sono scambiati i saluti durante un allenamento e lo spagnolo ne ha approfittato per rivolgere al collega le congratulazioni per il titolo appena vinto. (Credits: Tennis Tv). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e Alcaraz si ritrovano a Miami: ecco che cosa si sono detti a bordo campo

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