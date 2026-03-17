Sinner si avvicina esordio a Miami | quando gioca Jannik

Jannik Sinner si prepara per il suo esordio a Miami, dove prenderà parte al Masters 1000. Dopo aver vinto a Indian Wells, il tennista italiano si appresta a scendere in campo in Florida. Lo scorso anno non ha partecipato al torneo di Miami a causa di una sospensione legata al caso Clostebol. La prima partita è prevista nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro, fresco di trionfo a Indian Wells, sarà impegnato nel Masters 1000 di Miami, torneo a cui non ha potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol. Sinner è reduce dalla vittoria del primo torneo dell'anno sul cemento della California, dove ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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