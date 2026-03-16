Miami Open 2026 | Jannik Sinner riparte dalla Florida dopo il trionfo a Indian Wells

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo alla Miami Open 2026, dopo aver conquistato il titolo a Indian Wells. Il tennista italiano ha lasciato la California e si trova ora in Florida, pronto a disputare la competizione su cemento, dove punta a confermare il suo stato di forma e a proseguire il suo percorso nel torneo.

Dopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista sul cemento americano. Il tennista azzurro si prepara infatti al Masters 1000 di Miami, secondo appuntamento dello Sunshine Double, dove oggi, lunedì 16 marzo, scoprirà tabellone e possibili avversari nel sorteggio in programma nel tardo pomeriggio italiano. Sinner arriva in Florida con grande fiducia dopo aver conquistato per la prima volta in carriera il titolo di Indian Wells. In finale l’azzurro ha superato il russo Daniil Medvedev al termine di una sfida intensa e combattuta, chiusa in due set entrambi decisi al tie break con il punteggio di 7-6, 7-6. Una vittoria che conferma il grande momento di forma del numero due italiano e che lo proietta tra i principali favoriti anche nel torneo di Miami. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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