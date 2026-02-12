Eterna Brignone | l' incontro con Mattarella dopo l' oro ecco cosa si sono detti

Dopo aver vinto l’oro, Federica Brignone ha incontrato il presidente Mattarella. La sciatrice ha raccontato di aver parlato con lui di quanto successo dopo il grave incidente dello scorso 3 aprile, che aveva messo a rischio la sua carriera. L’incontro è avvenuto nel pomeriggio, e tra i due si sono scambiati parole di incoraggiamento e stima. Brignone, visibilmente emozionata, ha riferito di aver sentito il supporto delle istituzioni e di sentirsi più forte dopo questa visita.

Federica Brignone entra nella storia. Il 3 aprile un gravissimo incidente aveva rischiato di compromettere per sempre la sua carriera. Oggi, Federica risponde al destino con una medaglia d'oro olimpica nel SuperG che sa di leggenda! Ecco l'abbraccio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente a Cortina.

