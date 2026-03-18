Sinner-Alcaraz chi vince a Miami? E sarà sfida in finale? Ecco le quote

A Miami, si attende il primo confronto ufficiale del 2026 tra l'italiano e lo spagnolo, due dei principali tennisti del momento. Le quote sulle probabilità di vittoria sono state pubblicate, ma ancora non si conosce se si sfideranno in finale o meno. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi della stagione e potrebbe determinare il proseguimento del torneo.

Manca ancora il primo confronto diretto ufficiale del 2026 tra l'italiano e lo spagnolo: potrebbe capitare proprio nel secondo Masters 1000 americano Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si preprara a tornare in campo a Miami dove partirà come testa di serie numero due direttamente dal secondo turno. Un tabellone, in avvio, che sembra più favorevole rispetto a quello di Alcaraz, che troverà subito il baby Fonseca sulla sua strada. Sta finalmente per arrivare il momento del primo confronto diretto del 2026? Scopriamo le quote Sinner-Alcaraz finale di Miami in programma il 29 marzo. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Alcaraz, chi vince a Miami? E sarà sfida in finale? Ecco le quote Articoli correlati Indian Wells, vincerà Sinner o Alcaraz? Ecco chi è favorito secondo le quoteNel primo Master 1000 della stagione, a Indian Wells, riprende la sfida tra Jannik Sinner, numero due del mondo, e Carlos Alcaraz che ha preso il... Leggi anche: Medvedev sorprende tutti e batte Alcaraz in due set! Sarà sfida contro Sinner in finale a Indian Wells Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sinner Alcaraz chi vince a Miami E sarà... Temi più discussi: Sinner vince Indian Wells: come cambia ranking Atp, il distacco da Alcaraz per il numero uno; Ranking Atp: Sinner è più vicino, ma a Miami non può guadare molto su Alcaraz; Allora Alcaraz può anche perdere... Medvedev fa la sorpresa a Indian Wells e sfida Sinner in finale; Sinner riduce il gap con Alcaraz, l'Italia fa la storia con 4 azzurri in top 20. Diminuisce il divario tra Sinner e Alcaraz nel ranking ATP. Quanti punti può guadagnare a MiamiJannik Sinner accorcia le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz nel nuovo aggiornamento della classifica mondiale. Lo spagnolo guida sempre le fila del ... oasport.it Sinner-Zverev 6-2, 6-4: Jannik vince in due set e vola in finale a Indian Wells. Adesso Alcaraz o MedvedevSabato in campo per Jannik Sinner che sfida Zverev nella semifinale di Indian Wells. Chi vince affronta il vincente di Alcaraz-Medvedev. ilgazzettino.it Con la sconfitta a Indian Wells di Medvedev contro Sinner, continua a essere Nole l’ultimo tennista in grado i numeri 1 e 2 del mondo nello stesso torneo Alle ATP Final del 2023, infatti, il serbo vince 6-3/6-2 in semifinale contro Alcaraz e poi 6-3/6-3 in finale - facebook.com facebook MEDVEDEV: “NON SONO COSÌ LONTANO DA SINNER E ALCARAZ” Daniil Medvedev, in un’intervista al media russo Bol'She!, ha fatto un bilancio positivo dopo l’ultimo torneo in California. Il russo vede segnali incoraggianti, ma resta focalizzato sull’obi x.com