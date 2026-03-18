Sinner-Alcaraz chi vince a Miami? E sarà sfida in finale? Ecco le quote

Da gazzetta.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Miami, si attende il primo confronto ufficiale del 2026 tra l'italiano e lo spagnolo, due dei principali tennisti del momento. Le quote sulle probabilità di vittoria sono state pubblicate, ma ancora non si conosce se si sfideranno in finale o meno. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi della stagione e potrebbe determinare il proseguimento del torneo.

Manca ancora il primo confronto diretto ufficiale del 2026 tra l'italiano e lo spagnolo: potrebbe capitare proprio nel secondo Masters 1000 americano Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si preprara a tornare in campo a Miami dove partirà come testa di serie numero due direttamente dal secondo turno. Un tabellone, in avvio, che sembra più favorevole rispetto a quello di Alcaraz, che troverà subito il baby Fonseca sulla sua strada. Sta finalmente per arrivare il momento del primo confronto diretto del 2026? Scopriamo le quote Sinner-Alcaraz finale di Miami in programma il 29 marzo. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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