A Indian Wells si affrontano il numero due del mondo e uno spagnolo che ha recentemente vinto a Melbourne. Le quote di scommessa indicano un favorito tra i due, mentre il match si avvicina e l'attenzione si concentra sulla loro sfida sul campo. Entrambi sono in corsa per il titolo, con i bookmaker che hanno espresso le loro preferenze.

Nel primo Master 1000 della stagione, a Indian Wells, riprende la sfida tra Jannik Sinner, numero due del mondo, e Carlos Alcaraz che ha preso il largo vincendo i primi due appuntamenti della stagione, a Melbourne e Doha. L'azzurro, invece, è alla ricerca di un successo per ripartire. E allora scopriamo le quote Sinner vincente Indian Wells, torneo in programma dal 4 al 15 marzo. Jannik tornerà in campo dopo le grandi delusione di Melborne e Doha, dove non è arrivato in finale per affrontare Alcaraz. In Australia, dove aveva vinto per due anni di fila, era uscito in una drammatica semifinale contro Djokovic mentre in Qatar aveva perso addirittura ai quarti con il ceco Mensik, poi uscito al turno successivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Indian Wells, vincerà Sinner o Alcaraz? Ecco chi è favorito secondo le quote

Sinner a Indian Wells vuole fare punti utili, Alcaraz è avvisatoCon il Masters 1000 di Indian Wells il tennis si sposta negli Stati Uniti e Jannik Sinner c'è.

