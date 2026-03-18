Diversi esponenti della sinistra hanno annunciato il loro sostegno al referendum sulla giustizia, mentre il voto si avvicina e si prevede possa cambiare gli equilibri tra i poteri dello Stato. La questione ha attirato l’attenzione di molti, creando discussioni e aspettative intorno alle conseguenze di questa consultazione. La campagna elettorale si intensifica in vista della consultazione popolare.

Il italiano si prepara a un voto che promette di ridefinire l’equilibrio dei poteri, con un numero sorprendente di esponenti della sinistra che hanno già annunciato il loro sostegno al referendum sulla giustizia. Figure storiche come Picierno, Pisapia, Ceccanti, Minniti, Martelli e Concia si sono schierate pubblicamente per il sì, mentre altre personalità scelgono il segreto del voto per evitare ritorsioni. La premessa fondamentale è che questa consultazione non sia una scelta tra Meloni e Schlein, né tra destra e sinistra, ma un atto tecnico volto alla riforma della magistratura. L’atmosfera che precede la votazione è segnata da una tensione particolare, dove la paura delle ripercussioni ha spinto molti a mantenere silenziosa la propria intenzione di voto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinistra e Toninelli: il Sì che sconvolge la giustizia

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