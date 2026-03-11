La giustizia spacca i grillini Toninelli torna in campo | Meloni ha ragione voto sì

A pochi giorni dal referendum sulla giustizia, il dibattito si fa sempre più acceso. Da una parte, i sostenitori del sì, dall’altra, chi si oppone al voto e spinge per il no. Tra i protagonisti, un ex ministro del Movimento 5 Stelle ha espresso pubblicamente il proprio supporto all’idea di andare a votare a favore della riforma, sottolineando il suo dissenso rispetto alle posizioni della leader di centrodestra.

Mancano pochi giorni al referendum sulla giustizia e il dibattito è rovente. La sinistra continua la sua battaglia per il “No”, il motivo è noto a tutti: contrastare in ogni modo Giorgia Meloni. Ma c’è anche chi opta per il buonsenso: all’interno del Pd c’è chi voterà “Sì”, ponendo l’accento sulla bontà della riforma, senza pensare troppo ai giochini politici. E anche all’interno della galassia grillina qualcosa sembra incrinarsi. Basti pensare alla presa di posizione di Danilo Toninelli. Come già confermato nelle scorse settimane, l’ex ministro delle Infrastrutture – tra i pentastellati della prima ora – è per il “Sì”. “Se metti il sorteggio non c'è più una roba politica, chi va lì a comandare è indipendente e non deve rispondere a nessuno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

