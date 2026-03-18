Durante il match del WTA 1000 di Miami tra Siniakova e Osorio, la tennista ceca ha lasciato il campo in lacrime dopo aver perso con il punteggio di 6-1 6-4. La partita si è conclusa con la vittoria della giocatrice avversaria, portando alla fine del confronto tra le due atlete. La scena si è svolta alla fine del set, senza ulteriori dettagli sui momenti finali.

La scena ha concluso il match al WTA 1000 di Miami tra Osorio e Siniakova, conclusosi con la sconfitta di quest'ultima per 6-1 6-4. La giocatrice ceca ha platealmente rifiutato di spiegare la situazione all'avversaria, lasciando il campo in fretta e furia e senza riuscire a trattenere le lacrime. La rimonta di Osorio (da 2-4 a 6-4) nel secondo set, ha probabilmente causato la reazione di frustrazione di Siniakova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Siniakova-Osorio, Wta 1000 Miami: la tennista ceca esce dal campo in lacrime

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