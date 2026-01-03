John Victor si fa male ed esce dal campo in lacrime dopo aver regalato un gol all'Aston Villa

Durante una partita tra Nottingham Forest e Aston Villa, John Victor, portiere dei Forest, ha commesso un errore che ha portato a un gol avversario. Nel tentativo di uscire dall’area, si è fatto male e ha dovuto lasciare il campo in lacrime. Questo episodio ha influenzato l’andamento della partita e sottolinea l’importanza della concentrazione e della sicurezza nelle azioni di gioco.

