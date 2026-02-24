Simone Rocha è la Mary Shelley del menswear

Simone Rocha ha attirato numerosi londinesi ad Alexandra Palace domenica pomeriggio, spingendoli a raggiungere il luogo alle quattro. La causa è stata la sua collezione di moda, che ha sorpreso per l’originalità e l’uso di tessuti innovativi. Solo due persone, tra cui Rocha, potevano motivare così tanta gente a uscire di casa in un orario insolito. La sua creatività ha trasformato un evento di moda in un vero e proprio appuntamento cittadino.

Solo due persone potrebbero convincere i londinesi a spingersi fino ad Alexandra Palace alle quattro del pomeriggio di domenica: Luke Littler e Simone Rocha. E dato che le freccette sono fuori stagione, è stato solo il potere della stilista a fare da Pifferaio Magico, trascinando una flotta di Mercedes e Uber brandizzate London Fashion Week fino all’imponente cupola vittoriana. Gli addetti ai lavori della moda sono felici di affrontare un viaggio del genere (e notoriamente non sono felici di molto), perché in poco più di 15 anni Rocha è diventata una delle donne più potenti della London Fashion Week. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Mary Shelley e quel souvenir d’amore (macabro) nascosto nella sua scrivaniaMary Shelley ha nascosto un souvenir d’amore inquietante nella sua scrivania, un oggetto che testimonia un legame tormentato.

Leggi anche: Frankenstein di Mary Shelley rivive al Teatro Testori con un inno all'inclusione in "Aspettando Dr. F"

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Domenica alla LFW: Erdem, Simone Rocha e Richard Quinn; Simone Rocha mette in scena riti celtici; Il misticismo irlandese di Simone Rocha incontra adidas Originals; Ho guardato le sfilate di Londra e queste sono le tendenze che vogliamo indossare già ora.

Domenica alla LFW: Erdem, Simone Rocha e Richard QuinnIn una giornata (finalmente) asciutta nella capitale britannica, ci si è mossi dalla Tate Britain ad Alexandra Palace, a Sinfonia Smith Square, per assistere alle ultime proposte di Erdem, Simone Roch ... it.fashionnetwork.com

Simone Rocha mette in scena riti celticiLa designer irlandese trasforma lo storico stage dell’Alexandra palace in un teatro onirico. Dove tra le uscite spicca la co-lab con Adidas originals ... msn.com