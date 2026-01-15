Pitti Immagine Uomo | Firenze osserva il menswear prende forma

Pitti Immagine Uomo a Firenze rappresenta un momento di analisi e approfondimento sul menswear contemporaneo. L’edizione 109 offre uno sguardo attento alle tendenze, alle innovazioni e alle esigenze dell’uomo moderno, creando un punto di riferimento per il settore. Un’occasione per osservare come la moda maschile si sta evolvendo, con un approccio sobrio e consapevole, nel rispetto delle nuove sensibilità e delle pratiche sostenibili.

