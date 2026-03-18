Sigaro toscano diventa Marchio Storico Simbolo apprezzato in tutto il mondo Valore per agricoltura e territorio

Il sigaro Antico Toscano è stato riconosciuto come Marchio Storico dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entrando a far parte del patrimonio nazionale. Questo sigaro è considerato un simbolo apprezzato a livello internazionale. La sua importanza si riflette nel valore che attribuisce all’agricoltura e al territorio di provenienza. La decisione conferma l’eccellenza della filiera del tabacco italiana.

Il sigaro Antico Toscano entra ufficialmente nel patrimonio nazionale: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’ha riconosciuto come Marchio Storico, confermando l’eccellenza della nostra filiera del tabacco. A sottolinearlo è Cia Agricoltori Italiani della Toscana, spiegando che – con oltre due secoli di tradizione – è uno dei simboli tricolori apprezzati in tutto il mondo. Più in dettaglio, la filiera del tabacco Kentucky comprende centinaia imprese agricole a conduzione familiare, che conferiscono la materia prima agli stabilimenti della Manifattura Sigaro Toscano di Lucca e Cava dei Tirreni. Dalla Valtiberina, in provincia di Arezzo, arriva il 10 per cento della produzione nazionale: 1. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sigaro toscano diventa Marchio Storico. Simbolo apprezzato in tutto il mondo. Valore per agricoltura e territorio Articoli correlati "Più valore all’olio: è apprezzato in tutto il mondo""QUELLO che il consumatore finale non sa è che un po’ di Zucchi si trova ovunque, nelle salse, nelle bakery, nella ristorazione pronta, ma anche... #MST (Manifatture Sigaro Toscano) di Cava de’ Tirreni: un’eccellenza del territorioStiamo lavorando per rendere le nostre aziende ancora più competitive sui mercati globali. Approfondimenti e contenuti su Marchio Storico Temi più discussi: Il sigaro Antico Toscano eletto Marchio Storico. La filiera del tabacco comprende 200 imprese; Il sigaro Antico Toscano diventa Marchio storico di interesse nazionale; Tra passato e futuro l’Antico toscano diventa marchio di qualità; La tempesta nel Golfo non spegne le fortune del sigaro. Tra passato e futuro l’Antico toscano diventa marchio di qualitàTra passato e futuro l’Antico toscano diventa marchio di qualità Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com Tabacco, Mst celebra marchio storico con edizione speciale sigaro Antico ToscanoManifatture Sigaro Toscano (Mst) presenta un’edizione celebrativa dell’Antico Toscano, il suo sigaro più iconico, che entra in commercio nei prossimi giorni, per celebrare il recente riconoscimento de ... adnkronos.com La sospensione della produzione nello stabilimento del Campasso riaccende i timori sul futuro del polo dolciario cittadino: al centro ci sono i posti di lavoro, le professionalità costruite negli anni e il destino di un marchio storico - facebook.com facebook Tabacco, @Cia_Agricoltura: Antico Toscano eletto Marchio Storico. Valore per agricoltura e territori agricultura.it/2026/03/13/tab… via @AgriculturaIT x.com