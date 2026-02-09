Alessia Zucchi, presidente di Oleifizio Zucchi, spiega che l’olio di qualità si trova ovunque. È presente nelle salse, nelle bakery, nei piatti pronti e anche sugli scaffali dei supermercati più grandi. La maggior parte dei consumatori non si rende conto di quanto il prodotto sia diffuso e apprezzato in tutto il mondo.

"QUELLO che il consumatore finale non sa è che un po’ di Zucchi si trova ovunque, nelle salse, nelle bakery, nella ristorazione pronta, ma anche negli scaffali delle principali insegne della grande distribuzione", a dirlo è Alessia Zucchi, presidente ed amministratrice delegata di Oleifizio Zucchi. Assieme al fratello, che siede nel consiglio di amministrazione, rappresenta la sesta generazione di famiglia alla guida dell’impresa, che lei dice "impari che non è tua, ma del territorio, della comunità". Oggi Zucchi, forte di più di 215 anni di storia esporta in molti paesi nel mondo, in primis negli Stati Uniti e in Germani, fattura 338 milioni di euro e cresce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Più valore all’olio: è apprezzato in tutto il mondo"

Approfondimenti su Zucchi Oleifizio

L’olio extravergine di Artimino festeggia 115 anni.

L’olio di eucalipto, estratto dalle foglie dell’albero omonimo, è noto per le sue proprietà purificanti, lenitive e stimolanti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Yeni Ülke ERATLA YÖNETLEN Malezya’ya Geldim - te Kuala Lumpur’daki lk Günüm

Ultime notizie su Zucchi Oleifizio

Argomenti discussi: L’olio Cento Olivi compie 115 anni: Dare più valore all’extravergine. Artimino e le sue produzioni record; Olio evo, tra prezzo e valore: perché la filiera cerca nuove alleanze; Olio Laudemio, nel 2025 annata record con oltre 200 mila litri prodotti: L'attenzione alla qualità è il nostro primo valore; Terra di Bari DOP: il primo olio extravergine.

L’olio Cento Olivi compie 115 anni: Dare più valore all’extravergine. Artimino e le sue produzioni recordEra il 1911 quando la contessa Maraini scoprì le 318 piante di ulivo: ancora oggi sono curate a mano ... msn.com

Olio evo, tra prezzo e valore: perché la filiera cerca nuove alleanze#InTendenza Nel 2025 è stata registrata un'inversione di tendenza, che ha riportato i volumi in territorio positivo. I prezzi rimangono più alti rispetto al ... repubblica.it

Domani alle 17.00, nella splendida cornice delle Scuderia Estensi di Tivoli, si terrà la presentazione dello studio di mercato “Insieme ad EVO. Per il Bene Comune, la Salute, il Territorio”, un’iniziativa dedicata al valore dell’olio extravergine di oliva come ele facebook