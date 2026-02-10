Treni da Viterbo e Orte per Roma limitati modifiche fino al 22 marzo | ecco dove fermano e partono

Da questo fine settimana, i treni da Viterbo e Orte verso Roma subiscono limitazioni e modifiche fino al 22 marzo. Le corse saranno ridotte e alcuni treni cambieranno orario o fermata, creando possibili disagi per chi deve spostarsi tra queste località e la capitale. La situazione interessa soprattutto i viaggi nei fine settimana, quando i servizi saranno più frequentemente soggetti a variazioni.

Variazioni, e possibili disagi, per chi viaggia in treno da o verso Viterbo e Orte nei fine settimana. Dal 13 febbraio al 22 marzo, modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Ostiense per le attività necessarie alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto. Gli interventi hanno impatti soprattutto sul traffico regionale di Trenitalia. I lavori comportano modifiche alla circolazione per i treni del regionale, in particolare sulle linee Fl1 Orte – Fiumicino aeroporto e Fl3 Roma – Cesano – Viterbo. Sulla Fl1 convogli limitati o originari a Roma Tiburtina e Ostiense. Per la Fl3, invece, limitati o originari esclusivamente a Roma Ostiense.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026, sulla linea FL1 Roma–Orte e le tratte sostitutive, Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di manutenzione tra Poggio Mirteto e Fara Sabina, comprendenti rinnovo e risanamento della massicciata.

