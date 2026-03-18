Sicilia Express di Pasqua partenza il 2 aprile da Torino | al via le prenotazioni

Il Sicilia Express di Pasqua partirà il 2 aprile da Torino, con le prenotazioni aperte. La Regione Siciliana e FS Treni Turistici Italiani organizzano nuovamente questo treno speciale in vista delle festività pasquali. L’obiettivo è facilitare il rientro dei siciliani che vivono al nord durante il periodo festivo. La tratta sarà operativa anche nel 2026.

Torna anche a Pasqua 2026 il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani per favorire in occasione del prossimo periodo festivo il rientro dei siciliani residenti al nord. La partenza da Torino è fissata per il 2 aprile, con tappe finali a Palermo e a Siracusa; il ritorno è programmato per il successivo 7 aprile. La giunta regionale ha autorizzato oggi il finanziamento del servizio, con 153,4 mila euro di fondi del bilancio della Regione. «Ancora una volta - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - interveniamo per consentire ai nostri concittadini che lavorano o studiano nelle città del Nord di tornare a casa per le vacanze pasquali a un prezzo contenuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia Express di Pasqua, partenza il 2 aprile da Torino: al via le prenotazioni Articoli correlati Sicilia Express Pasqua: partono i treni low cost da Torino per Palermo e Siracusa il 2 aprile. Biglietti dal 22 marzoTorna il Sicilia Express per Pasqua: treni low cost da Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile L'articolo . Leggi anche: Guerra e viaggi, quali sono le mete per Pasqua: "Prenotazioni latitanti" Una selezione di notizie su Sicilia Express di Temi più discussi: Il caro trasporti nell’uovo di Pasqua; Caro voli Sicilia a Pasqua 2026: biglietti fino a 418 euro, Assoutenti lancia l’allarme; Augusta | Discarica abusiva spunta in poche ore in via Catania: individuato e multato il responsabile; Caro voli, Perna (Iv): Nulla è cambiato, solo provvedimenti tampone che non aiutano. Pasqua in Sicilia con il Sicilia Express: torna il treno speciale per i fuori sedeDopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna il Sicilia Express, l’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana per agevolare il rientro a casa di migliaia di studenti e lavoratori fuori se ... catania.liveuniversity.it Sicilia Express di Pasqua, partenza il 2 aprile da Torino: al via le prenotazioniTorna anche a Pasqua 2026 il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani per favorire in occasione del prossimo periodo festi ... gazzettadelsud.it A Pasqua torna il Sicilia Express: date delle corse, posti disponibili e prezzi Per la Pasqua 2026 torna il Sicilia Express: biglietti in vendita dal 22 marzo e finanziamento regionale di 153,4 mila euro Leggi l’articolo completo di Luigi Ansaloni al link nel primo co - facebook.com facebook