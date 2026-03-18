La Scuderia Marche ha ricevuto la ventesima Manovella d’oro nella sua storia, grazie alla manifestazione

Un riconoscimento che vale un record italiano. La Scuderia Marche conquista infatti la ventesima Manovella d’oro della sua storia grazie alla manifestazione " Sibillini e dintorni ", entrando nel primato nazionale tra i club federati Asi. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal presidente dell’ Automotoclub storico italiano Alberto Scuro, insieme ai vice presidenti Agnese Di Matteo e Ugo Gambardella, durante la cerimonia dedicata alle eccellenze del motorismo storico italiano. Per il sodalizio marchigiano e il presidente Fausto Tronelli si tratta di un traguardo storico: venti Manovelle d’oro rappresentano infatti un risultato mai raggiunto prima da altre associazioni nel panorama nazionale dell’Asi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sibillini e dintorni", Manovella d’oro per la Scuderia Marche

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