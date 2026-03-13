’Manovella d’oro’ al Chc Nuovo prestigioso premio

Il Collectors Historic Carclub di Cesena annuncia il conferimento del premio ‘Manovella d’oro’ durante l’evento ‘Autogirovagando’ del 2025. La manifestazione si svolge nel contesto di un appuntamento che richiama appassionati di auto storiche e collezionisti, che si riuniscono per celebrare e riconoscere il talento e l’impegno nel mondo dei veicoli d’epoca. Il premio viene assegnato in occasione di questa tradizionale manifestazione.

Per il Chc (collectors Historic Carclub) di Cesena i premi sono come le ciliegie: uno tira l'altro. Anche per l'anno 2025 la manifestazione ' Autogirovagando. nel passato ', alla quale partecipano autovetture costruite prima della seconda guerra mondiale, si è aggiudicata la prestigiosa Manovella d'oro, massima onoreficenza che l' Asi (Automotoclub Storico Italiano) assegna ogni anno alle manifestazioni per auto e moto d'epoca più prestigiose e meglio organizzate. Il premio, che si aggiunge alle 'Manovelle' degli anni scorsi, è stato consegnato alla presidente del Chc, Emanuela Pagliarani Ghini, sabato scorso a Padova durante la fiera dedicata al motorismo storico, da parte del presidente Asi Alberto Scuro e del presidente della Commissione nazionale manifestazioni Ivo Serio.