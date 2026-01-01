Si schianta con il parapendio e muore tragedia a Suello
Un incidente mortale si è verificato a Suello, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita in seguito a una collisione durante un volo con il parapendio. L'evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente, che ha portato alla tragica perdita di una vita.
Tragedia a Suello: a causa di un gravissimo incidente, un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con il parapendio.Le informazioni sono ancora frammentarie: ciò che è noto è che la chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 12.45, per un incidente verificatosi in via San Miro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
