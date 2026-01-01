Si schianta con il parapendio e muore tragedia a Suello

Un incidente mortale si è verificato a Suello, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita in seguito a una collisione durante un volo con il parapendio. L'evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente, che ha portato alla tragica perdita di una vita.

