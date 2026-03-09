Si schianta sulle rocce col parapendio | muore italiana 28enne Il volo era il regalo di Natale del compagno

Una donna italiana di 28 anni è morta dopo essere caduta sulle rocce durante un volo in parapendio a Tenerife. L’incidente si è verificato venerdì e la donna è rimasta gravemente ferita. Dopo due giorni di agonia, è deceduta. Il volo era stato un regalo di Natale dal suo compagno. La vittima si era trasferita sull’isola un anno prima e lavorava come armocromista.

Si è spenta dopo due giorni di agonia la ventottenne Cristina Colturi, rimasta gravemente ferita venerdì in un incidente con il parapendio a Tenerife, dove si era trasferita da un anno e dove lavorava come armocromista. La giovane, originaria di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, è stata ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Nuestra Señora de la Candelaria ma non ce l'ha fatta: ieri i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Come riportato dalla Provincia di Como dal fratello della vittima, il volo in parapendio era un regalo di Natale del suo fidanzato. In passato aveva già vissuto esperienze simili e per questo motivo avrebbe voluto ripetere l'attività anche a Tenerife. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Si schianta sulle rocce col parapendio: muore italiana 28enne. Il volo era il regalo di Natale del compagno