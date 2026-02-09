Un uomo di 42 anni ha aggredito con violenza gli agenti durante un controllo a Città di Castello, vicino Perugia. Quando i poliziotti sono andati a notificargli un atto giudiziario, lui ha iniziato a dare in escandescenze, spintonandoli e opponendo resistenza. Alla fine, è stato arrestato e portato in centrale. L’intervento si è concluso senza feriti gravi, ma la scena è stata tesa e movimentata.

Un arresto per resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate: questo il bilancio di un episodio avvenuto a Città di Castello (Perugia) giovedì mattina. Un cittadino italiano di origine straniera, classe ’84, è stato fermato dalla Polizia di Stato durante una notifica di atto giudiziario e, nel corso dell’identificazione, ha aggredito gli agenti opponendo una violenta resistenza. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’episodio a Città di Castello, Perugia L’episodio si è verificato nel Comune di Città di Castello, Perugia, la mattina di giovedì scorso durante un normale controllo di identificazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 42enne aggredisce violentemente gli agenti durante un controllo a Città di Castello vicino Perugia, arrestato

