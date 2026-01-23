Nella notte ad Acate, vicino Ragusa, un uomo di 41 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato in una villetta. L’intervento tempestivo dei Carabinieri, attivato dalla segnalazione di un passante, ha permesso di fermare il sospettato prima che potesse portare a termine il reato. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza della comunità.

Un uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli alla fine di un’operazione condotta dai Carabinieri ad Acate (Ragusa). Il soggetto, 41 anni, è stato sorpreso nella notte all’interno di una villetta estiva. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato movimenti sospetti nella zona di contrada Fossati. Tentato furto ad Acate, Ragusa I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria sono intervenuti prontamente nel territorio di Acate, in provincia di Ragusa, durante le ore notturne dopo aver ricevuto una chiamata al Numero Unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si introduce in una villetta di notte ad Acate vicino Ragusa ma viene notato da un passante, arrestato 41enne

Leggi anche: Aveva un arsenale nell'officina a Ragusa, 41enne arrestato: armi nascoste ovunque tra i rottami

Leggi anche: Ruba il cellulare al pianista durante le prove in chiesa, viene inseguito da un passante e arrestato

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sicurezza: un nuovo decreto con un’ulteriore stretta repressiva sul diritto al dissenso; Si introduce in farmacia di notte a Seriate, i carabinieri lo trovano nascosto in un armadio; Mordecai presenta una collezione più concreta e introduce il denim; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026.

Si introduce in una fabbrica dismessa, 47enne rimane folgorato: è in ospedaleNella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio, si è verificato un incidente a Somma Lombardo, comune che si trova in provincia di Varese. Un uomo si è introdotto in una fabbrica dismessa ed è rimasto ... fanpage.it

Diciottenne s’introduce in una Rsa. Colpisce due anziani ospiti e li derubaSi introduce in una Rsa per rubare e ferisce due anziani: arrestato dai carabinieri della Compagnia di Terni. A finire in manette un diciottenne, di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine. lanazione.it

’ 230.000 € – Campomarino Lido Vendita villetta con giardino in Via Allende , , ti - facebook.com facebook