Il Pitigliani Kolno’a Festival dedicato a ebraismo e Israele nel cinema si è appena concluso. Durante l’evento è stato premiato il film “Letter to David” di Tom Shoval. La manifestazione si è svolta al Centro Ebraico Italiano di Roma, coinvolgendo vari film e momenti di discussione legati alla cultura e alla storia ebraica. La cerimonia ha visto la consegna di riconoscimenti e premi speciali.

Marco Rizzo presenta la sua autobiografia a Roma: “La politica oggi non è più popolare. Le periferie vengono percepite come set televisivi.” Si è tenuto a Roma, al Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani, dal 14 al 17 marzo 2026 con ingresso gratuito, il Pitigliani Kolno’a Festival – Ebraismo e Israele nel Cinema, giunto alla diciassettesima edizione, dedicato alla cinematografia di argomento ebraico e israeliana. Prodotto dal Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani e diretto da Ariela Piattelli e Lirit Mash, il PKF17 ha proposto come sempre, un variegato assaggio dell’ultima produzione israeliana, con un grande successo di pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Si è concluso il Pitigliani Kolno’a Festival, ebraismo ed Israele nel cinema. Premio a “Letter to David” di Tom Shoval

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