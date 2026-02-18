Over 80 Berlin Film Festival alumni sign open letter urging organisers to take stance on Gaza

Oltre ottanta artisti, tra cui Tilda Swinton e Javier Bardem, hanno firmato una lettera aperta per chiedere agli organizzatori del Berlinale di esprimersi sulla situazione a Gaza. La richiesta arriva dopo che molti artisti hanno espresso preoccupazione per le recenti tensioni e i conflitti nella regione, temendo che la manifestazione possa passare inosservata di fronte alle difficoltà attuali. La lettera invita gli organizzatori a chiarire la loro posizione e a considerare l’impatto delle tensioni internazionali sulla manifestazione culturale.

Multiple human rights experts, scholars and a U.N. inquiry say Israel's assault on Gaza amounts to genocide. Israel calls its actions self-defense after Hamas' October 2023 attack on Israel. "We are appalled by Berlinale's institutional silence," said the letter, which was also signed by actors Adam McKay, Alia Shawkat and Brian Cox, and director Mike Leigh. It said organisers had not met demands to issue a statement affirming Palestinians' right to life and committing to uphold artists' right to speak out on the issue. The festival did not immediately respond to an emailed request for comment.