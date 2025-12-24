Un gruppo di scienziati ha ufficializzato una scoperta unica. Destinata ad aiutare milioni di coppie che non riescono a completare una gravidanza Il mondo della medicina, in continua evoluzione e sempre a caccia di nuove e importanti scoperte, può esultare. Gli scienziati sono stati protagonisti di una scoperta eccezionale, destinata a lasciare il segno e a cambiare il corso della storia. Almeno sotto il punto di vista delle nascite. – cityrumors.it – Alcuni ricercatori, dopo anni di studi e tentativi, sono sati in grado di ricreare in laboratorio il rivestimento di un utero: una scoperta che promette di far luce sulle misteriose fasi iniziali della gravidanza umana e sulle anomalie che possono portare ad aborti spontanei e complicazioni mediche. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Aborti spontanei o complicazioni legate al parto: arriva la svolta! Una scoperta mai vista

