Lech Poznan-Shakthar andata ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani si gioca l’andata degli ottavi di Conference League 20252026 tra Lech Poznan e Shakthar. La squadra polacca cerca di risollevare una stagione difficile, mentre gli ucraini contano sulla loro esperienza internazionale. La partita si svolge in Polonia e sarà possibile seguirla in diretta su alcuni canali sportivi. Le formazioni probabili sono state annunciate dalle rispettive società.

G ara valida per l’andata degli ottavi di Conference League 20252026. I polacchi puntano molto sulla competizione per salvare una stagione fin quì complicata, mentre gli ucraini possono far leva sul loro maggiore spessore internazionale. Lech Poznan-Shakthar si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.45 presso lo stadion Poznan. LECH POZNAN-SHAKTHAR: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I polacchi hanno chiuso la fase campionato all’undicesimo posto, distinguendosi come il miglior attacco della competizione. Nei playoff hanno superato senza difficoltà i finlandesi del Kups, vincendo entrambe le partite. Il rendimento interno resta uno dei punti di forza della squadra di Frederiksen, trovando sempre la via della rete. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Lech Poznan-Shakthar, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Fiorentina-Rakow, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Jagiellonia-Fiorentina, andata playoff Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una raccolta di contenuti su Lech Poznan Shakthar andata ottavi... Temi più discussi: PREVIEW | Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk - team news, lineups, predictions; Conference League 2025-2026, Fiorentina agli ottavi: il tabellone completo e il calendario verso alla finale; Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici; Lech Pozna? - Shakhtar Donetsk, 12/03/2026: pronostico, quote e quando gioca. Pronostico Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk – 12 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa Conference League in programma il 12 Marzo 2026 alle 18:45 allo storico Stadion Poznan promette intensità e valore tecnico. Lech ... news-sports.it Conference League, Fiorentina-Lech Poznan: chi gioca e dove vederlaLa Fiorentina ospita all'Artemio Franchi il ritorno dei quarti di finale di Conference League, dopo aver espugnato una settimana fa il Miejski di Poznan per 4-1. L'obiettivo è quello di ripetere la ... ilgiornale.it Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KfqEgB9 #scommesse #pronostici x.com